Incidente sulla A1 a Valmontone coinvolti quattro veicoli | un morto e tre feriti Le immagini dal drone

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024)mortale fra tre auto e un van questa mattina sull’A1 all’altezza dell’uscita di, in direzione Roma. Secondo quanto riferiscono in vigili del fuoco, a seguito dello schianto è deceduta una persona mentre altre tre sono rimaste ferite. Le squadre sono state inviate sul posto alle 9.55. Isono stati affidati al 118 presente con alcune ambulanze e l’elisoccorso della Regione. Chiusa provvisoriamente la carreggiata in direzione Roma per consentire le operazioni di soccorso. Sul posto anche la polizia stradale. L'articoloA1 a: une tre. Ledalproviene da Il Fatto Quotidiano.