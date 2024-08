Dopo la gara ai Boschetti AutPop fa ballare i tifosi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 31 agosto 2024) L’Festival, in programma domani aiReali dalle 20, si prepara a farMonza con una line-up stellare che coinvolgerà dj professionisti e ragazzi autistici. Sarà l’evento conclusivo del Gran Premio che accompagnerà i visitatori dal Parco verso il centro di Monza e le uscite dalla città. Dj Shorty svela i nomi dei colleghi di Radio M2O che lo affiancheranno in questa straordinaria avventura musicale: Marietto, Lrnz, Danny Omich, Eddy Costella, Vittoria Hyde, Enzino Fargetta e Mauro Miclini. Si alterneranno alla consolle con i 6 ragazzi dei Facciavista che hanno seguito l’apposito corso per dj. Nato da un’idea di Shorty e Matteo Perego, l’Festival è il primo Festival della Musica che unisce dj famosi e persone diversamente abili sullo stesso palco, dando evidenza che la musica non ha barriere.