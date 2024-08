Del Genio applaude De Laurentiis | ha sfidato procuratori e giocatori viziati

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 31 agosto 2024) Paolo Delelogia Denel caso Osimhen. Una presa di posizione forte contro le dinamiche distorte del calcio moderno. Il caso Osimhen continua a far discutere. Dopo l’esclusione del nigeriano dalla lista Serie A del Napoli, il giornalista Paolo Delha espresso il suo sostegno ad Aurelio De. In un messaggio sui suoi canali social, Delha dichiarato: “Come sapete non mi piacciono quelli sempre pro e nemmeno quelli sempre contro De. Però se a tutti noi non piace il calcio deiprepotenti e dei calciatori, stavolta dobbiamo applaudire il presidente, senza per questo poi, prossima situazione, non conservare la possibilità di non condividere qualcosa”. Il giornalista, noto per la sua imparzialità, questa volta si schiera apertamente con il patron del Napoli.