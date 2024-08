Cina | PMI manifatturiero a 491 nel mese di agosto

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 31 agosto 2024) Pechino, 31 ago – (Xinhua) – L’indice dei responsabili degli acquisti (PMI) per il settoredellasi e’ attestato a 49,1 ad, come mostrato oggi dai dati ufficiali. Il valore e’ leggermente diminuito da 49,4 delprecedente, a causa dell’impatto continuo dell’ondata di calore e dei nubifragi sull’attivita’ manifatturiera del Paese, ha dichiarato Zhao Qinghe, statistico senior dell’Ufficio nazionale di statistica (NBS). Zhao ha affermato che il clima del settoree’ stato influenzato anche dall’arrivo della bassa stagione per alcune industrie. Un valore superiore a 50 indica espansione, mentre un valore inferiore a 50 riflette una contrazione.