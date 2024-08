Ciclismomorto il 21enne Simone Roganti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 31 agosto 2024) 15.30 Tragedia nel mondo del ciclismo abruzzese e italiano.,21 anni compiuti pochi giorni fa,è morto per un malore nella tarda serata di ieri nella sua casa di Spoltore (Pescara) dove era con i genitori. Per il portacolori della formazione marchigiana Continental MG. Kvis Colors for Peace, nonostante i soccorsi immediati non c'è stato niente da fare. La giovane promessa del ciclismo era in procinto di passare professionista.