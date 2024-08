C sinistra | Borghi Iv ‘unirsi per dare prospettiva diversa al paese’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 31 agosto 2024) Roma, 31 ago. (Adnkronos) – “E’ bastata quella foto fuori dalla Cassazione di alcuni leader di queste forze politiche che dicevano: ‘stiamo dando un messaggio al Paese di unità e di compattezza’ per rompere improvvisamente l’incantesimo e per introdurre un meccanismo di possibile competitività all’interno della logica del nostro Paese. Ma una alleanza politica non è l’uno più uno più uno né dei partiti né dei contenuti. È giusto partire dai contenuti ma bisogna avere in testa un’idea e, a mio giudizio, l’idea forte è quella su che tipo di società noi abbiamo in mente di costruire nell?era della rivoluzione digitale e della trasformazione del capitalismo?. Lo ha detto il senatore Enrico, capogruppo al Senato di Italia Viva, intervenendo a Pesaro alla Festa dell’Unità sui rapporti all’interno del centro