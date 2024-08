BASH IN BERLIN | Le Unholy Union sono le sfidanti Bianca Belair & Jade Cargill vincono nuovamente i titoli di coppia!

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 31 agosto 2024) Il secondo incontro in programma ainè il primo dei due Tag-Team Match di serata, quello titolato: i Women’s Tag-Team Titlesin palio stasera, con l’che cerca di difendersi dalla rincorsa delle ex campionesse,. Isla Dawn; Alba Fyre, campionesse da Backlash, cercano un’altra grandissima affermazione davanti al pubblico europeo che portò così tanto bene a Glasgow, ma l’ex AEW e la EST non, ovviamente, d’accordo. Il match è subito molto dinamico, con una chiara chiave di lettura: Alba Fyre; Isla Dawndavvero un team affiatato,decisamente meno. Ed il dominio nei confronti di una EST isolata, almeno all’inizio, è chiaro e lampante.