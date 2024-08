Vuelta 2024 tappa 13 | percorso favoriti e orari tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Manzaneda, 29 agosto– Assolo di Pablo Castrillo a Manzaneda. Una fuga a lunga gittata, l’ennesima, ha portato lo spagnolo a vincere la dodicesimadella. Battuti di pochi secondi Max Poole e Marc Soler, beffati da una attacco da lontano, mentre i big sono arrivati tutti in gruppo, guidati da Mattias Skjelmose e Felix Gall. Non ci sono stati effetti in classifica generale con Ben O’Connor in testa con 3’16” su Primoz Roglic, 3’58” su Enric Mas, 4’10” su Richard Carapaz e 4’40” su Mikel Landa. Tutto rimandato nella tredicesimadove l’arrivo a Puerto Ancares, con pendenze del 15%, dovrà per forza accendere la battaglia alla maglia rossa.Tappone impegnativo alla. Partenza da Lugo e arrivo a Puerto de Ancares dopo 175 chilometri e quattro Gpm totali e arrivo in salita.