US Open 2024 Lorenzo Musetti all’esame Nakashima Djokovic mette nel mirino gli ottavi

(Di venerdì 30 agosto 2024) Giornata di terzi turni a Flushing Meadows e i protagonisti del campo da gioco dovranno fare i conti con il fattore umidità sempre più fastidioso in questi US. Non certo una novità, ma una variabile da considerare per gli effetti sulle palline. In casa Italia le attenzioni saranno tutte su, unico sopravvissuto della parte bassa del tabellone del singolare maschile. Il toscano spera di aver recuperato dopo la battaglia contro il serbo Miomir Kecmanovic. Sì, perchè all’orizzonte si prospetta un altro match complicato. A chiusura del programma sul campo-17, il carrarino se la vedrà contro il padrone di casa, Brandon. Un confronto difficile perché l’americano è in forma e l’ha dimostrato con la vittoria di un certo rilievo contro il danese Holger Rune nel proprio percorso.