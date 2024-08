US Open 2024 Flavio Cobolli | Ho dovuto mettere qualcosa in più per ribaltare la partita

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) Terzo turno anche peragli US. Il tennista azzurro si è imposto in una sfida più difficile del previsto contro Zizou Bergs, che gli ha creato qualche grattacapo per poi calare alla distanza. Per il ragazzo nato a Firenze ma cresciuto a Roma ora è in attesa di Daniil Medvedev. “Contento della vittoria, vincere qui non è mai scontato e mi rende orgoglioso – ha affermatoai microfoni di SuperTennis – Bergs ha giocato un gran tennis, hoin più per poter portare il match dalla mia parte. Non è facile ma ci sono riuscito, sono orgoglioso di come riesco sempre a girare le partite anche quando sembra sia lontano dal farlo. Essere al terzo turno di uno Slam non è facile, c’è tanto lavoro dietro. Forse non ho mai ringraziato tutte le persone dietro di me, forse mai fatto abbastanza. Siamo una bella squadra e ne sono orgoglioso“.