US Open 2024 | Angelica Moratelli al terzo turno di doppio insieme a Jaqueline Cristian

(Di venerdì 30 agosto 2024) C’è un’italiana aldel torneo di. Si tratta di, classe 1994 di Trento attualmente numero 74 del ranking WTA di specialità (in pratica è la numero 3 italiana dopo Jasmine Paolini e Sara Errani). Per lei funziona l’accoppiata con la rumena, dopo che nelle scorse settimane aveva fatto coppia con l’americana Sabrina Santamaria. Un percorso, quello della trentina, che nelè passato dalla costruzione della classifica soprattutto legata ai WTA 125 e ai tornei di maggiore fascia in quota ITF. Presentatasi a New York con la già citata, ha dovuto subito affrontare le teste di serie numero 15, la norvegese Ulrikke Eikeri e l’estone Ingrid Neel.