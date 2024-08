Stangata sulle vacanze ma anche su olio e caffè | la top ten dei rincari di agosto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Roma, 302024 - Nella top ten deimensili e annui elaborata dall’Unione nazionale consumatori sui dati Istat si conferma laper chi è in ferie. Su scala mensile, infatti, i primi 5 posti sono occupati da voci legate alle. Dal trasporto marittimo (+ 33,8% su luglio 2024) passando per i voli internazionali (+16,8%) e nazionali (+14%), per finire la cinquina con pacchetti vacanza nazionali (+13,9%) e villaggicon +6,5% sul mese precedente. Ilè in nona posizione con +2,7% (su scala annua invece la bevanda più amata dagli italiani si piazza all’ottavo posto, con +8,9%). Chiude la top ten il pesce surgelato con +2,6%. Iannui Per la top ten deiannui, i pacchetti vacanza nazionali (+37,4%) scalzano dalla storica prima posizione l’di oliva (+29,6%), seguiti da noleggio di film e download di film (+13,8%).