Sindrome da rientro cinque consigli per superare la Post-Vacation Syndrome

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 30 agosto 2024) Stanche. Con tanta, tanta fatica a svegliarsi la mattina. E con il desiderio di ritardare la cena e il riposo. Il tutto condito, nei casi più seri, dalla sensazione che la digestione diventi un problema, dall’intestino che non vuol saperne di rimettersi al passo, dall’irritabilità e magari da un leggero mal di testa. Ebbene, se vi trovate in queste condizioni, forse potreste soffrire di un malessere temporaneo difficoltà a riprendere i ritmi. Se in questi giorni vi è capitato di provare sensazioni di questo tipo, dopo un periodo di vacanza in cui siete stati in gran forma, forse siete anche voi vittime della “”. O se, volete, all’italiana, dellada. Sarete più a rischio se avete scelto un periodo di ferie “estreme” molto concentrate, e non solo per le mete più o meno lontane.