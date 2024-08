Serie D Civitanovese deluso dall’atteggiamento nel test a Camerino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Sante Alfonsi, tecnico della, nell’amichevole di mercoledì il suo undici ha perso contro il(2-1, ndr) che milita in Prima categoria: c’è da preoccuparsi? "Da preoccuparsi non c’è nulla.? Sì, come lo sono i ragazzi, con i quali ho parlato.. All’inizio l’hanno preso un po’ alla leggera e non deve mai succedere. Ora azzeriamo tutto e ripartiamo". Contro la Fermana, in Coppa Italia, ha utilizzato il 4-3-1-2 con Buonavoglia trequartista alle spalle di Spagna e Brunet; aè partito con un 4-3-2-1 con Ruggeri al centro della difesa, Toccafondi e Del Moro dietro Rotondo. "Stiamo sperimentando, ma dobbiamo farci trovare pronti a prescindere dal modulo e da chi giocherà, perché quella di domenica sarà la prima vera partita ufficiale.