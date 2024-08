Se non è zuppa è pan bagnato | Kamala Harris in tv mi ha deluso a questo punto tifo Trump

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) di Michele Versace Nella sua prima intervista da candidata alla presidenza,ha dichiarato che non cambierà nulla riguardo alla guerra in Ucraina e in Palestina, ha disconosciuto l’impegno ambientalista confermando la prosecuzione della ricerca di idrocarburi mediante la tecnica del fracking, pericolosa per l’ambiente e gli abitanti dei luoghi oggetto della ricerca, lascerà il reato di immigrazione clandestina, contrariamente a quello che aveva sostenuto fino a ieri e si limiterà a pochi palliativi per dimostrare un millantato spirito progressista.