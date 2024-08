Restano in carcere i due dell’accoltellamento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) Gli arresti sono stati convalidati e loro due devono per ora rimanere in. Così ha deciso ieri mattina il gip Janos Barlotti per il 18enne Badreddine Mohamed Ouerfelli e per il 19enne Ali Jlassi, entrambi di origine tunisina residenti a Bologna e arrestati dai carabinieri in stazione a Cervia nella notte tra sabato e domenica con l’accusa di avere rapinato gli abiti griffati a un 19enne; di avere provato a rubare la borsetta a una ragazza; e di avere accoltellato tre giovani. I due, difesi dagli avvocati Luigi Filippo Gualtieri e Piero Gennari, nell’udienza di convalida di martedì scorso, si erano avvalsi della facoltà di non parlare. Devono rispondere, in concorso con altri giovani non ancora identificati, di rapina, tentato furto aggravato, lesioni aggravate e porto abusivo di coltello (addosso avevano lame di 16 e 10 centimetri).