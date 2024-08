Quei favolosi anni Cinquanta a Persiceto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) San Giovinsi tuffa nelle atmosfere del dopoguerra col Festival San Giov’50 che si tiene nel centro sportivo di via Castelfranco. In programma musica dal vivo, balli ed esibizioni, esposizioni d’epoca, contest, spettacoli, vintage market e stand gastronomici. Da oggi a domenica e dal 6 all’8 settembre torna dunque a partire dalle 16 la festa vintage che quest’anno celebra la sua decima edizione. Il programma della kermesse prevede spettacoli di ben otto band in sei serate, una grande pista da ballo e la possibilità di ballare ’all night long’ con l’after festival. La manifestazione propone un cartellone ricco di spettacoli e appuntamenti.