People Mover fermo per lavori di manutenzione a settembre | le date

(Di venerdì 30 agosto 2024) Bologna, 30 agosto 2024 – Ilsi ferma di nuovo. Marconi Express ha annunciato che, da martedì 3 a venerdì 13, il servizio su monorotaia sarà sospeso, come previsto dal programma diper garantire la qualità del servizio. Per far fronte ai disagi che potrebbero crearsi, il collegamento tra l’aeroporto e la stazione centrale e viceversa sarà garantito, dalle 5.40 a mezzanotte, da un bus-navetta che prevede i seguenti punti di partenza: all’aeroporto al piano terra all’uscita arrivi; alla stazione Lazzaretto in via Terracini; alla stazione centrale in via Carracci. I trasferimenti dureranno circa 25 minuti, con fermata intermedia alla stazione Lazzaretto. Iltornerà in servizio da sabato 14, con la prima corsa alle 5.40.