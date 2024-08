Non riesce più a parlare e camminare Pensava fosse solo un raffreddore ma la sua vita cambia per sempre

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 30 agosto 2024) Amy-Louise Beaumont, una giovane di 19 anni originaria di Oswestry, nel Regno Unito, ha visto la suare radicalmente in seguito a un evento che inizialmente sembrava banale. Nel 2022, all’età di 17 anni, Amy ha iniziato a manifestare tic e spasmi muscolari dopo quello che credevaun semplice. Pochi giorni dopo, è stata ricoverata in ospedale, incapace di, e le è stata diagnosticata una forma di Disturbo Neurologico Funzionale (Fnd). L’Fnd è una condizione complessa che provoca sintomi neurologici simili a quelli di un disturbo del sistema nervoso, ma senza una causa neurologica identificabile. >> “Ci hai lasciato così”. Tragedia in palestra, muore all’improvviso a soli 22 anni I sintomi possono includere paralisi, tremori, crisi convulsive e difficoltà nel, e spesso insorgono dopo eventi stressanti o traumatici.