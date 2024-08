Nicole Kidman arriva a Venezia con Antonia Banderas i look tra erotismo ed eleganza

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 30 agosto 2024) La magia del Lido diè proprio questa: ripercorrere il passato, capire il presente e vedere il futuro del cinema internazionale.sembra però incarnare il tempo che non passa mai. Bellissima, eterea, pronta a calcare il red carpet della terza serata del Festival del Cinema di2024. Sbarcata in città venerdì 30 agosto in compagnia di Antonio, è pronta a presentare Babygirl, film dove interpreta la protagonista, una potente amministratrice delegata che mette tutto a repentaglio quando intraprende una relazione con un giovane stagista per riscoprire il mondo e la propria sessualità., ildell’arrivo aSe dovessimo dare un aggettivo allo stile disarebbe sicuramente “elegante”. La raffinatezza delle sue scelte in fatto dinon delude mai, red carpet dopo red carpet.