Napoli secondo Improta…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 30 agosto 2024) Gianni Improta, ex calciatore dele dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Punto Nuovo. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Punto Nuovo Sport’. “Vedere Conte felicissimo per l’arrivo di Lukaku racconta quanto lo abbia voluto e cercato. L’operato della società è stato ottimo e lo ha accontentato in tutto quello che ha chiesto. Ilè tornato competitivo. Verona è stata una tappa sfortunata, il Bologna ha dimostrato tutta la forza degli azzurri”. Ora il“Con Conte e con questo organico, ora, ilè l’antagonista numero uno dell’Inter per lo Scudetto. Un voto al mercato? Almeno da 8, anche qualcosina in più. Neres ha già fatto vedere cose interessanti, gli altri si presentano quasi da soli. Il brasiliano sarà uno dei veri jolly di questa squadra, potrà essere l’arma segreta di Antonio.