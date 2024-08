Napoli Lukaku | Dai tifosi stimoli forti per dare il massimo Ecco cosa mi ha detto Mertens

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 30 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Si vede che idivivono per la squadra. Questo per un giocatore ti dàimportanti. Quando vedi questo a, hai l’obbligo diilsempre in campo o in palestra per essere pronto alla partita. Oggi ho l’opportunità molto bella di essere in una squadra che vuole costruire qualdi molto importante”. Lo hail nuovo centravanti delRomelusui social deldopo il suo primo allenamento a Castel Volturno, preceduto dall’abbraccio con il tecnico Antonio Conte che lo ha voluto in azzurro. “La mia storia con Conte – ha– è iniziata tanti anni fa, mi voleva anche come ragazzone a 19 anni. C’è stata l’opportunità qualche anno fa e mi ha portato ad un alto livello calcistico, anche mentalmente. Ho una foto con lui quando abbiamo vinto lo scu, per me è lapiù bella del nostro percorso.