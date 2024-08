Milan | Abraham sarà convocabile con la Lazio grazie a una deroga

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 30 agosto 2024) Ilha ancora tempo per tesserare Tammyin vista del match con la. Ciò è possibileallarichiesta dai club di Serie A alla Figc che consente alle società il deposito delle eventuali variazioni dell’elenco dei 25 calciatori. Il Consiglio Federale ha dunque deliberato quanto segue in merito alle possibilità dei club di compiere variazioni nelle liste: – Fino alle 24.00 del 29 agosto 2024 per le società che disputeranno le gare il 30 agosto 2024. – Fino alle 10.00 del 31 agosto 2024 per le società che disputeranno le gare il 31 agosto 2024. – Fino alle 24 del 31 agosto per le società che disputeranno le gare il 1° settembre 2024.con laa unaSportFace.