Lucchesi ha detto sì La Regia blinda la difesa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) Lorenzoè un nuovo giocatore della Reggiana. il difensore mancino di proprietà della Fiorentina, ma passato al Venezia (in prestito) il mese scorso, ha evidentemente capito che in Serie A avrebbe avuto pochissimo spazio ed è tornato sui propri passi, accettando la proposta del club granata. Già all’inizio del mercato, infatti, il direttore sportivo Pizzimenti aveva intavolato un discorso molto approfondito con il giocatore, così com’era avvenuto anche con Distefano (finito al Frosinone) e Amatucci (ora alla Salernitana). Con nessuno dei tre ‘promessi sposi’ della Viola però si era riusciti a trovare l’intesa. Gli agenti li avevano probabilmente spinti verso altre destinazioni e con buona pace di Goretti che aveva aperto al prestito in ‘direzione’ dei ponti di Calatrava.