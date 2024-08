LIVE Nuoto Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | altre dieci carte per l’Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) Buongiorno e benvenuti alladella seconda giornata di finali nel programma deldei Giochi Paralimpici. La Defense Arena di Parigi sarà protagonista con altri 14 titoli paralimpici da assegnare, conche potrà schierareper le medaglie dopo i due ori, i due argenti e i quattro bronzo di ieri. Francesco Bocciardo torna in gara nei 100 stile libero S5 dopo il successo nella doppia distanza ieri pomeriggio, così come Monica Boggioni nella gara femminile. Debutto per Federico Cristiani e Luigi Beggiato nei 100 stile libero S4, così come per Martina Rabbolini nei 400 stile libero S11 e per Riccardo Menciotti nei 100 rana SB9, che affianca Stefano Raimondi. Federico Morlacchi sarà invece in corsia 7 nei 100 rana SB8, così come per la 4×50 stile libero mista 20 punti.