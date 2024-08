L’intervento per la nuova rotatoria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 30 agosto 2024) Intanto ha preso il via un altro importante cantiere per la viabilità cittadina. Si tratta delper realizzare unaa quattro rami all’incrocio tra le vie dei Pappagalli, dei Macelli e del Villone, al posto del semaforo, con l’obiettivo di fluidificare il traffico veicolare. L’opera rientra nelpiù complessivo di realizzazione delle piste ciclopedonali in via di Valdibrana (in corso) e via del Villone (da via Donatori del Sangue fino a Villa Baldi Papini), passando dal Parco della Rana per collegare piazza Oplà al centro storico. Del lotto complessivo dei lavori fanno parte anche un’adeguamento dell’illuminazione pubblica esistente e l’installazione di impianti di videosorveglianza, ma anche l’abbattimento delle barriere architettoniche nell’area di fronte a Villa Baldi Papini, dove sono presenti quattro scalinate a ridosso della carreggiata.