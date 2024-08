Le unghie nude di Rihanna nel nuovo spot J’adore di Dior

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 30 agosto 2024) L’annuncio dicome nuova Musa di, per la sua iconica fragranza J’adore, è arrivato due mesi fa. Una nuova ambassador, esplosiva, indipendente e talentuosa, pronta a incarnare una femminilità potente e abbagliante. Ora, la musicista e imprenditrice, si rivela, teaser dopo teaser. Un’operazione che ci conduce, frame dopo frame, alla ricostruzione dell’intera nuova campagna. On air da domenica 1 settembre 2024.svela, nelJ’adore diL’ultimo frame, appena diffuso dalla Maison, ha mostrato un dettaglio, particolarmente beauty, di. Il focus è sulle mani della cantante. E sulle sue. In un’atmosfera misteriosa e dark,si sfila i guanti per mostrare la sua perfetta manicure. Nei toni della sua pelle. Una nail art semplice e raffinata che è di tendenza.