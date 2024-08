Lavoro a luglio +56mila lavoratori occupazione a livelli record | ma crescono gli inattivi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 30 agosto 2024) Rispetto al mese precedente, a2024 si registrano aumenti sia degli occupati che degli, mentre i disoccupati diminuiscono. L’cresce infatti dello 0,2% (unità) grazie a un incremento tra le donne, gli autonomi e in tutte le fasce d’età, ad eccezione dei 25-34enni, per i quali si osserva una diminuzione. Anche tra i dipendenti si rileva una riduzione del numero di occupati. Il tasso disale al 62,3% (+0,1 punti), un. I dati sono stati realizzati dall’Istat. Il tasso di disscende al 6,5% Il numero di persone in cerca disi riduce del 6,1% (-107mila unità), coinvolgendo entrambi i generi e tutte le fasce d’età. Il tasso di disscende al 6,5% (-0,4 punti) e quello giovanile cala al 20,8% (-0,6 punti).