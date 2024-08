La vita da naso di Leonardo da Vinci in mostra al Castello di Clos Lucé

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 30 agosto 2024) L’ultima dimora dida, nella valle francese della Loira, ildi, ha scelto di indagare un aspetto poco conosciuto del genio toscano. Il suo rapporto con i profumi, le fragranze nascoste nei suoi dipinti, la realizzazione di accessori per custodire liquidi e paste profumate. Nei tempi d’oro del Rinascimento. Una passione che sembra abbia ereditato dalla madre L’esposizionedaand the Perfumes of the Renaissance, nel luogo dovepassò gli ultimi anni della sua(come Primo pittore, ingegnere e architetto del Re di Francia, Francesco I) e dove morì, il 2 maggio 1519, indaga equesto aspetto insolito dellae della creatività dell’uomo che ha dipinto la Mona Lisa.