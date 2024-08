Iva Zanicchi parla per la prima volta dopo la morte del compagno Fausto

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 30 agosto 2024) Le prime parole di Ivala scomparsa deldi vita,Pinna, rivelano il dolore profondo che sta provando e la difficoltà di andare avanti senza di lui. L’artista emiliana non aveva ancorato ma, a qualche settimana dal lutto che l’ha colpita, ha deciso di raccontare con estrema sincerità il suo ultimo periodo accanto a, scomparso l’8 agosto 2024 all’età di 74 anni a causa di un tumore ai polmoni che l’aveva indebolito da molti anni. Iva, il dolore per la perdita diSolo pochi giornila sua, Ivasi è trovata sul palco di Pescara, un’esperienza che ha descritto come “lo spettacolo più orribile della mia vita”. Nonostante il dolore che stava provando, ha deciso di onorare l’impegno preso con un caro amico che aveva organizzato l’evento, sottolineando quanto fosse importante per lei non deluderlo.