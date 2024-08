Ius scholae Calenda Azione | Abbiamo bisogno di nuovi italiani votiamolo tutti insieme

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 30 agosto 2024) (Agenzia Vista) Roma, 29 agosto 2024 "Tutta l'estate si è parlato di Ius: chi è nato in Italia e ha frequentato due cicli scolastici deve poter diventare italiano. Noidi, perché siamo un Paese vecchio che non potrà pagare né pensioni né sanità se non attiràcittadini. Naturalmente noi stiamo attenti sulla questione dell'immigre riteniamo che gli ingressi debbano essere regolari, ma chi sta in Italia e vuole integrarsi deve poterlo fare. Forza Italia ha detto che è una priorità, la sinistra dice che è una priorità. E allora facciamola, basta produrre rumore senza poi fare nulla. Mi interessa fare un provvedimento giusto, magari bipartizan.