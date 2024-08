Il dramma di un 56enne | Corso di formazione bloccato da 6 mesi senza soldi e senza lavoro

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 30 agosto 2024) Un altrolegato al mondo dele alle difficoltà che le persone, specie se hanno raggiunto una certa età, incontrano a ricollocarsi giunge da Napoli. Come raccontato da Napoli Fanpage.it, un uomo di 56 anni, laureato e rimasto, è impossibilitato a sopravvivere a causa della disoccupazione e della burocrazia. “Ho 56 anni, sono laureato e disoccupato“, ha raccontato Emanuele (nome di fantasia), il protagonista della vicenda. “Vivo da solo e non ho figli, e fino all’anno sriuscivo a sopravvivere grazie al reddito di cittadinanza. Da quando hanno cancellato il RdC, mi sono iscritto a undiper ilche mi avrebbe garantito con la frequenza 350 Euro fino alla sua conclusione prima di poter essere ricollocato”. La situazione però si è complicata, sino a bloccare l’uomo in una situazione paradossale.