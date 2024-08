Frontale atroce Maddalena morta sul colpo sulla provinciale | feriti anche due bambini

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

Un tragico incidente ha scosso la comunità di Nardò, in provincia di Lecce, nel tardo pomeriggio di ieri, quando una donna di 73 anni,Verdesca, ha perso la vita in un violento scontro tra due auto. L'incidente è avvenuto all'altezza dello svincolo per Rivabellastatale 101, un'arteria stradale molto trafficata, specialmente durante la stagione estiva. Secondo le prime ricostruzioni,Verdesca era alla guida della sua Volkswagen Up quando, per cause ancora da accertare, ha sbandato invadendo la corsia opposta. Qui ha impattato frontalmente con un SUV su cui viaggiava una famiglia di turisti svizzeri.