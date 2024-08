Crollo di un edificio commerciale a Latiano | vigili del fuoco in azione tra le macerie

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 30 agosto 2024) Un grande, sede di un negozio di articoli per la casa con deposito annesso, è crollato la scorsa notte, intorno alle 4, a, in provincia di Brindisi. Ilimprovviso della struttura ha destato grande preoccuptra i residenti della zona, che sono stati svegliati dal forte rumore e sono immediatamente scesi in strada, allarmati da quanto accaduto. Al momento, fortunatamente, non si segnalano feriti, ma idelsono attualmente impegnati in operazioni di scavo tra le. Per garantire che nessuno sia rimasto intrappolato, le squadre di soccorso stanno utilizzando anche cani molecolari specializzati nella ricerca di persone. La priorità, infatti, è escludere con certezza l’eventuale presenza di qualcuno sotto i detriti.