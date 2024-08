Concerto di Sakamoto a Pesaro | il grande maestro torna a incantare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024), 30 agosto 2024 – E’ stato presentato al’Auditorium Scavolini a, in anteprima per la stampa, l’opera ‘Kagami’, ovvero ‘specchio’, il canto del cigno del compositore giapponese e premio Oscar Ryuchi, che per questo suo ultimoin realtà mista si avvalse della collaborazione di Tin Drum, il collettivo che unisce l’arte alle nuove tecnologie per creare un’esperienza culturale totalmente nuova. Nuovo anche l’allestimento dell’Auditorium, che fino a qualche giorno fa ha ospitato le opere del Rossini Opera Festival. In un ambiente molto più intimo, gli spettatori siedono in cerchio, attorno a un mandala disegnato sul pavimento.