Clamoroso agli US Open | Alcaraz eliminato al secondo turno da van de Zandschulp

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 30 agosto 2024) Carlos, il giovane fenomeno del tennis mondiale, è statoa sorpresa aldegli US2024. L’olandese Botic van de, attualmente al numero 74 del ranking ATP, ha sconfitto lo spagnolo in tre set con il punteggio di 7-5, 6-4, 6-3. Una sconfitta che lascia sgomenti non solo i tifosi di, ma l’intero mondo del tennis, abituato a vedere lo spagnolo dominare sui campi di Flushing Meadows. La sconfitta diapre ora a un vento di nuove possibilità circa l’andamento degli USdel 2024. Carlosbattuto a sorpresaUSdel 2024 (Credits: ANSA) – VelvetMagUS2024, una partita sorprendente Sin dai primi scambi,ha mostrato segni di nervosismo, con errori non forzati che hanno dato fiducia al suo avversario.