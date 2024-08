A che ora il possibile debutto di Samuel Aldergheri in MLB? Los Angeles Angels-Seattle Mariners orario e tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 30 agosto 2024) Un traguardo potenzialmente storico per il baseball italiano. Nella notte tra venerdì 30 agosto e sabato 31 agostoAldegheri, lanciatore mancino classe 2001, potrebbe diventare il primo lanciatore nato e cresciuto sportivamente in Italia a debuttare in Major League Baseball. La partita tra i ‘suoi’ Lose iè in programma alle ore 3.38 italiane nella splendida cornice dell’ “Angel Stadium” di Anaheim.Aldegheri ha debuttato come professionista nel 2021, partendo dal livello più basso delle minor league. Nella sua carriera da minor league vanta 55 partite registrando un record di 11-11, 282 strikeout e 93 basi su ball su 212.1 riprese lanciate, e una media PGL di 3.60.