A che ora gareggia Tamberi? Orario e diretta tv Diamond League Roma 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 30 agosto 2024) Giamarcotorna in pedana nella terzultima tappa di. Siin Italia allo stadio Olimpico di, proprio dove Gimbo ha vinto l’oro Europeo a giugno. La gara inizierà alle 21.20 e vede l’oro olimpico di Tokyo 2020 largamente favorito viste l’assenza per intero di tutto il podio dei Giochi di Parigi. Non ci saranno infatti né Kerr, né McEwen e né Barshim. Il vincitore della tappa diin Silesia se la vedrà con Beckford, Doroshchuk, Ivanov, Lando, Raats, Rivera, Stefela e Woo. A che oratvSportFace.