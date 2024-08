Zanetti | Champions League due mi stuzzicano! Palacios? Ecco la situazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 29 agosto 2024) Javierha parlato a SportItalia dopo il sorteggio della nuova UEFA. Il vicepresidente nerazzurro ha detto la sua non solo sul sorteggio, ma anche sulladi mercato legata a Tomas. SORTEGGIO STUZZICANTE – Javierfa il punto sul sorteggio dellaper l’Inter: «Ho una sensazione positiva, c’è curiosità nel sapere le squadre che dovremo affrontare. Per noi sarà una prova importante, affronteremo squadre difficili, complicate, ma anche noi siamo pronti a poter essere protagonisti in questa nuova. Stiamo avendo una grande continuità di rendimento di risultati e ci proveremo. Questo gruppo è consapevole della sua forza, sappiamo che dovremo lavorare con grande umiltà come sempre. Al di là del Manchester City, che può essere la partita di cartello, sono incuriosito da quella col Bayer Leverkusen.