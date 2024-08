Verso la sfida all’Empoli Sospiro Erlic tegola Ndoye Karlsson spera in un posto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024)di sollievo per Martin, cattive notizie invece per Dan: lesione di primo grado del bicipite femorale destro, tre settimane di stop. A mitigare il tutto, la pausa in programma dopo la partita con l’Empoli: il Bologna - in attesa che la Lega comunichi anticipi e posticipi - tornerà in campo a Como il 15 e con il Monza il 22 e se lo svizzero non dovesse accusare contrattempi potrebbe perdere due sole partite, con Empoli e Como. E’ stata giornata di esami, quella di ieri, per i due calciatori costretti al cambio al ’Maradona’. Era uscito sull’orlo delle lacrime, e la cosa aveva fatto temere il peggio. Invece, pericolo scampato: nessuna lesione.