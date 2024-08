Palacios arriva la definitiva fumata bianca dell’Inter! Cifre e annuncio

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 29 agosto 2024) Dopo un lungo andirivieni, ora è tutto davvero chiuso e sigillato: Tomasall’Inter. Il difensore argentino è un nuovo rinforzo nerazzurro.– Ora è tutto vero:all’Inter. A confermarlo anche l’esperto di calciomercato per Sportitalia, Gianluigi Longari. Dopo una lunghissima trattativa con i dirigenti argentini, l’Inter ha finalmente la chiusa questa telenovela. Il giocatore del 2003 è un nuovo rinforzo del club nerazzurro. La firma sarà imminente, così come l’ufficiale. Operazione che si chiudere dunque ad un giorno dal gong finale del calciomercato estivo.ti gli ultimi documenti dall’Independiente Rivadavia: domani dovrebbere l’da parte. Come riferisce anche Cesar Luis Merlo, giornalista di Tyc Sports, investimento complessivo da 10 milioni di euro: sette di base fissa più tre di bonus.