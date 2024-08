Pagelle Vuelta a España 2024 | Castrillo da sogno Poole e Narvaez ancora delusi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024)DODICESIMA TAPPAPablo, voto 10: sta vivendo une le lacrime a fine gara dicono tutto. Vince la prima gara della carriera e lo fa nel Grande Giro di casa, in una tappa con arrivo in salita, davanti ad avversari di lusso. Riesce ad anticipare tutti e tiene un passo importante sul finale, diventando irraggiungibile. Esulta lui, che probabilmente il prossimo anno andrà nel World Tour, ma esulta anche la sua Equipo Kern Pharma, compagine Professional invitata in gara. Max, voto 8: condizione in netto crescendo e anche i risultati lo testimoniano. Terzo ieri, in fuga, all’attacco anche oggi, chiude secondo. Ovviamente un piazzamento che delude, ma che dimostra come il giovane britannico possa ambire ad una vittoria nelle prossime giornate. Marc Soler, voto 7,5: un altro che praticamente ogni giorno è sempre all’attacco.