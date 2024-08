Oggi i sorteggi della nuova Champions League ecco come sarà

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 29 agosto 2024) AGI - Tutto pronto per l'avvioUefa2024/25. Da quest'annoadottato un formato che rivoluziona la competizione. Innanzitutto al via ci sono 36 club e non più 32. Al posto dei classici 8 gironi da 4 squadre, ciun girone unico. Le squadre giocheranno otto partite contro otto avversarie diverse, anziché due partite contro tre squadrein precedenza. Per determinare le otto avversarie, le squadre saranno suddivise in quattro fasce in base al coefficiente del club all'iniziostagione (l'unica eccezione è la detentrice, che è sempre prima in fascia 1). Ogni squadra verrà quindiata contro due avversarie per fascia, di cui una in casa e una in trasferta.