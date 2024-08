LIVE Nuoto Paralimpiadi Parigi 2024 in DIRETTA | Barlaam d’argento nei 400 sl S9! Si sogna con Raimondi Boggioni Bocciardo e Gilli

Leggi tutta la notizia su oasport

17.40: ARGENTOOOOOOOOOOOOOOOOOOO BARLAAAAAAAAAAAAAAAAM! L'azzurro è superato nel finale ma è un grandissimo risultato per l'azzurro in una gara che sta preparando sa poco. Vince il primo oro per la Francia Ugo Didier 17.38: Sono vicinissimie Didier 17.38: Ai 300, Didier, Hodge, in grande rimonta il francese 17.37: Ai 200, Hodge, Didier 17.36: Ai 100, Hodge, Kawabuchi 17.29: C'è Simoneal via della finale dei 400 stile libero S9. Questi i protagonisti: 400 stile libero S9 maschile Taiyo KAWABUCHI, Japan (JPN) Sam de VISSER, Belgium (BEL) Jacobo GARRIDO BRUN, Spain (ESP) Timothy HODGE, Australia (AUS) Brenden HALL, Australia (AUS) Ugo DIDIER, France (FRA) Simone, Italy (ITA) Andrey RIBEIRO WOYCZAK MADEIRA, Brazil (BRA)