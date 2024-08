LIVE Bellucci-O’Connell 3-6 4-6 6-3 0-1 US Open 2024 in DIRETTA | l’azzurro gira un clamoroso 3 set e fa il primo passo nella rimonta!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Si era costruito perfettamente la chance di chiudere Mattia. Ha scentrato il dritto purtroppo. A-40 ACE (16°)! 40-40regalo di, dopo che si era difeso sulla riga e aveva di nuovo fatto partire lo scambio. 40-A Passante lungoriga di dritto dell’aussie. Palla break, terza del game. 40-40 Ottima risposta bloccata di, in rete il dritto di. A-40 SII! ACE (15°)! 40-40recupero di dritto didiagonale sull’ottima palla corta di. A-40 Prima vincente! 40-40 Brutta palla corta di Mattia. A-40 SULLA RIGAAA IL CROSS DI DRITTO DI! Il let toglie un ace! 40-40 SIIIII! Servizio e dritto! 30-40 Dritto lungolinea vincente!!!! 15-40 Bruttissimo errore di dritto di. Sagra dei regali in questo gioco.