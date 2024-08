Lego punta sulla sostenibilità il 50% dei mattoncini da materiali rinnovabili entro il 2026

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 29 agosto 2024), il celebre produttore di giocattoli, ha annunciato un ambizioso piano per rendere i suoi iconicipiù ecologici, segnando un passo significativo verso laambientale. Il colosso danese ha dichiarato cheila utilizzare plastica derivata dae riciclati per produrre almeno la metà dei suoi prodotti, riducendo così in modo drastico la sua dipendenza dai combustibili fossili. Tuttavia, questo percorso verso una produzione più sostenibile si presenta come una sfida non priva di difficoltà. Nonostante l’abbandono, solo pochi mesi fa, della strategia volta allo sviluppo di un mattoncino biodegradabile,guarda con rinnovato ottimismo all’obiettivo di eliminare completamente,il 2032, ogni componente di origine fossile dal proprio processo produttivo.