L’AFC Wimbledon sorprende l’Ipswich e prepara il pareggio con il Toon

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 29 agosto 2024) 2024-08-29 00:08:58 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: I nuovi ragazzi della Premier League Ipswich sono stati eliminati dalla EFL Cup ai rigori dalla League Two AFCmercoledì sera. Ali Al-Hamadi ha portato in vantaggio gli ospiti dopo appena quattro minuti, contro la squadra da cui proveniva, i Tractor Boys. Tuttavia, Omar Bugiel e Matty Stevens hanno portato in vantaggio i padroni di casa, ma a quattro minuti dalla fine un altro colpo di testa di Conor Chaplin ha portato la partita ai rigori. Il portiere dei Dons Owen Goodman è stato l’eroe con le parate di Jack Taylor e Omari Hutchinson, portando la sua squadra al terzo turno. SONO INNAMORATA DELLA TUA FORMA! #AFCW foto.twitter.