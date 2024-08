Julian Ortega chi era l’attore di élite morto a 41 anni

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 29 agosto 2024) La notizia della morte improvvisa diha lasciato un vuoto profondo non solo nel mondo dello spettacolo, ma anche nel cuore di chi lo conosceva e ammirava. Questo talentuoso attore spagnolo, noto per il suo ruolo nella celebre serie Netflix, è scomparso a soli 41, lasciando dietro di sé una carriera promettente e una vita interrotta troppo presto.: una morte improvvisa che lascia tutti sgomenti La tragedia si è consumata il 25 agosto 2024, quandosi trovava in vacanza a Zahora Beach, a Barbate, in Spagna. Durante un tranquillo pomeriggio al mare,ha improvvisamente accusato un malore sulla spiaggia, crollando davanti agli occhi attoniti dei presenti. Nonostante l’intervento immediato dei bagnini e dei paramedici, che hanno tentato di rianimarlo per oltre mezz’ora,è stato dichiaratosul posto.