Italiani impazziti per la sleepcation | come funziona la nuova vacanza per dormire e basta

(Di giovedì 29 agosto 2024) Bagnetto e subito doccia con 45 gradi all'ombra per accomodarsi su un lettino sotto l'ombrellone? Estenuanti tour tra valli, masserie e campagne? No, un letto, un cuscino, luce spenta e tapparelle che lasciano entrare una carezza di luce: ecco, siete appena partiti per la vostra “". Laperfetta per chi ha un solo (e semplice) obiettivo:e ricaricare le batterie, per davvero. Unatendenza sta rivoluzionando il mondo dei vacanzieri alla ricerca dello sbadiglio. Dopo il rientro dalle “faticose” vacanze scandite da code in auto, code in spiaggia e ressa per le strade, c'è chi è pronto a ripartire per “riposarsi”. E i programmi per chi ambisce a godersi una vera e propriasono tanti:ci sono i menù dei cuscini da scegliere in hotel, le “sleep stanze” e le consulenze degli esperti del sonno, veri tour operator dei guanciali.