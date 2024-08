Iacometti | la manovra ancora non c' è e già la criticano

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Tagli alle agevolazioni, stretta sulle pensioni, eliminazione di bonus e decontribuzioni. Il menu dellache prende forma sulle pagine dei principali quotidiani spaventa i cittadini, scatena le proteste delle opposizioni e talvolta crea pure tensioni nella maggioranza. Peccato che siano tutte balle. A dirla tutta, in barba agli espertoni che discettano ogni giorno numeri alla mano sui dettagli delle misure, la legge di bilancio di quest'anno non ha precedenti. Dopo quattro anni di spesa allegra, in cui i governi hanno lasciato l'eredità più pesante che potevano al nuovo esecutivo, non solo torna in vigore il Patto di stabilità, ma le regole sono nuove di zecca. La Nadef, cioè il documento che aggiorna le stime macroeconomiche del governo e su cui tutti si avventano per immaginare lache sarà (solitamente sbagliando completamente direzione), sparirà.